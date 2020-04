Coronavirus, dagli arbitri ravennati una donazione all'ospedale

Gli arbitri di calcio della sezione Aia di Ravenna non si tirano indietro neanche in un momento così difficile come quello che stiamo passando e danno il loro contributo. Su un'idea del presidente Johannes Donati e del consiglio direttivo, si è deciso di devolvere all'ospedale di Ravenna un contributo per ogni associato, trattenendolo dalle quote sociali, più i contributi liberi dei vari associati e delle loro famiglie.

In tutto sono stati raccolti 1300 euro già consegnati ai responsabili dell'ospedale Santa Maria delle Croci, per aiutare a finanziare le spese dei reparti di terapia intensiva e rianimazione così duramente colpiti durante questa emergenza. "La speranza è che, come noi, tutti gli sportivi ravennati si attivino per raccogliere fondi".