Coronavirus, dal centro sociale 10mila euro per il Santa Maria delle Croci

"E’ con profonda gratitudine che a nome personale e della città di Cervia ringrazio il presidente Bruno Tana, il consiglio direttivo e i 400 soci del centro sociale cervese per la donazione di 10mila euro a favore dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna". A parlare è il sindaco di Cervia Massimo Medri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un gesto di grande generosità e solidarietà che permetterà di acquistare strumenti e materiali che si rendono necessari al personale medico, sanitario e ai pazienti, per affrontare l’emergenza coronavirus - continua il primo cittadino - Il centro sociale ancora una volta si è contraddistinto per l’alto senso civico del suo operato e per la sua generosità in un momento particolarmente difficile per l’intera comunità. La città di Cervia ne va fiera e orgogliosa".