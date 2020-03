Coronavirus, dal centro sociale mille euro all'ospedale di Lugo

Il centro sociale All’Abbondanza di Bagnacavallo ha donato mille euro all’ospedale di Lugo per contribuire a fronteggiare l’emergenza Covid-19. "Il nostro centro sociale – sottolinea il presidente Piero Briccolani – ha come attività di base socializzazione, solidarietà e amicizia sociale e il virus per il momento le ha bloccate tutte. Per quanto è nelle nostra possibilità non potevamo quindi non intervenire per ribadire la nostra vicinanza ai cittadini e al personale sanitario così duramente messo a prova dall’emergenza". Il sindaco Eleonora Proni e il vicesindaco Ada Sangiorgi ringraziano per l’importante gesto il presidente Briccolani e i soci del centro a nome del Comune.

