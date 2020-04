Coronavirus, dal centro sociale una donazione per gli ospedali

Il centro sociale "Il Cotogno" di Cotignola ha deciso di sostenere l’Azienda Usl della Romagna, e nello specifico gli ospedali di Lugo e Ravenna, per combattere l’emergenza Coronavirus. La cifra devoluta è di 500 euro.

“Abbiamo deciso di dare anche noi un contributo alla comunità in questo momento difficile”, ha dichiarato il presidente dell'associazione Luigi Baldini. “Un’altra testimonianza di solidarietà dal nostro associazionismo - sottolinea il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari - Ringrazio i volontari che, pur non potendo organizzare iniziative in questo periodo, danno il loro fondamentale sostegno”.

Questi i dati per chi volesse fare una donazione: Azienda Usl della Romagna - Intesa San Paolo - Iban: IT34W0306913298100000300064, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, il nominativo del mittente e il destinatario (per esempio: Mario Rossi per Ospedale Lugo). Si raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione alle truffe e diffidare di chiunque chieda soldi tramite fonti internet non ufficiali, telefonate o altro.