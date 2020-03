Coronavirus, dal circolo tennis mille euro per l'ospedale di Lugo

Ancora una donazione da parte della comunità fusignanese: il circolo tennis “Suzanne Lenglen 2” ha donato mille euro all'Ausl della Romagna, che saranno destinati all’ospedale di Lugo, impegnato a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

L’associazione sportiva ha accompagnato la donazione con queste parole: “La nostra azione è solo una goccia in mezzo al mare, ma - per quanto ci è possibile - crediamo sia necessario pensare agli altri, a chi sta male e a chi combatte ogni giorno, sfidando una realtà drammatica che ci provoca a chiuderci in noi stessi, nelle nostre paure e difficoltà. Insieme possiamo farcela. Grazie a tutte queste persone e un augurio alle persone malate e alle loro famiglie”.

“Grazie di cuore ai tennisti del circolo Lenglen 2, a nome di tutta la comunità - sono le parole del sindaco Nicola Pasi -. Si tratta di una cifra davvero importante per un’associazione, ancora di più se si considera che al momento tutte le attività sono sospese. Vedere così tante realtà del nostro territorio che si mobilitano per aiutare il prossimo mi riempie di speranza. In momenti così difficili è importante rimanere uniti e coesi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chi volesse effettuare una donazione, queste le coordinate bancarie: Azienda Usl della Romagna - Intesa San Paolo - Iban: IT34W0306913298100000300064, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, il nominativo del mittente e il destinatario (per esempio: Mario Rossi per Ospedale Lugo).