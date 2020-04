Coronavirus, dal sindacato macellai duemila euro per l'ospedale di Ravenna

Il sindacato macellai Confcommercio Ravenna ha devoluto la somma di duemila euro all’ospedale di Ravenna ‘Santa Maria delle Croci’ per l’emergenza Coronavirus. E’ un gesto di solidarietà che il sindacato, presieduto da Massimo Bendandi, ha "fortemente voluto nei confronti di tutti gli operatori, quali medici, infermieri e tutto il personale sanitario del nostro ospedale, un gesto di vicinanza per chi opera in prima linea per questa emergenza epidemiologica". La somma verrà utilizzata dalla nostra struttura ospedaliera per l’acquisto di ciò che è necessario per superare questa fase. Il sindacato ringrazia tutti coloro che da oltre un mese si stanno adoperando senza risparmio per la salute dei cittadini.

