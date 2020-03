Coronavirus, dall'associazione sportiva una donazione all'ospedale di Ravenna

L'asd Cotekino off road di Sant'Alberto di Ravenna ha donato 500 euro all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. "La nostra è una piccola associazione dilettantistica no profit e, visto l'aggravarsi della situazione sanitaria nella nostra provincia, abbiamo deciso di devolvere quanto era stato stanziato per l'organizzazione di un cicloraduno primaverile - spiega il presidente Manuele Leardini - Seguendo l'esempio di quanti in questi giorni hanno manifestato la loro solidarietà, anche la Cotekino off road con il suo modesto contributo partecipa a questa gara di solidarietà. Ci auguriamo che questa terribile emergenza al più presto sia superata e i pedali romagnoli tornino a divertirsi nel meraviglioso off-road che la nostra terra ci offre".

