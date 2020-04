Coronavirus, dall'azienda una doppia donazione a ospedale e Comune

Ecogest, azienda attiva nel campo della manutenzione del verde autostradale, ha scelto di essere presente nella lotta al coronavirus con due interventi mirati: una donazione all’ospedale di Lugo per l’acquisto di presidi sanitari e attrezzature mediche, e una destinata al fondo di solidarietà attivato dal Comune di Cotignola per le famiglie più bisognose e per progetti sociali.

Un ringraziamento per la donazione ricevuta arriva dal sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari: “Come ho già avuto modo di sottolineare, l’unione fa la forza. Più aiuti arrivano, da parte di tutti e ciascuno secondo la propria possibilità, più siamo in grado come comunità di rispondere. Apprezziamo molto la scelta di Ecogest e della famiglia Molinari che con una duplice donazione hanno dimostrato responsabilità sociale di impresa e grande attaccamento alla nostra comunità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nuova campagna di raccolta fondi lanciata dai Comuni della Bassa Romagna si chiama “Mettiamoci il cuore”. Questi i dati per chi volesse fare donazioni al Fondo solidale del Comune di Cotignola: Iban IT37J0627013199T20990000301, intestato a "Comune di Cotignola", causale "Fondo solidale Covid19". Questi i dati per chi volesse fare una donazione all’Azienda Usl della Romagna - Intesa San Paolo - Iban: IT34W0306913298100000300064, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, il nominativo del mittente e il destinatario (per esempio: Mario Rossi per Ospedale Lugo). Si raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione alle truffe e diffidare di chiunque chieda soldi tramite fonti internet non ufficiali, telefonate o altro.