Coronavirus, dall'Unione donne in Italia 5000 euro all'ospedale

Udi (Unione donne in Italia) Massa Lombarda dà il proprio contribuito alla lotta al Coronavirus. L’associazione ha infatti donato 5mila euro all’ospedale Umberto I di Lugo per sostenere e supportare il grande lavoro che da giorni sta facendo tutto il personale sanitario.

“Questi sono gesti di solidarietà unici, che in momenti come questi fanno scoprire e riscoprire il senso di comunità nei territori - commenta il vicesindaco di Massa Lombarda con delega alle pari opportunità e al sociale, Carolina Ghiselli - Come amministrazione comunale ci uniamo ai ringraziamenti dell’associazione Udi Massa Lombarda a tutto il personale sanitario, a tutti i volontari e gli operatori impegnati in prima linea da giorni contro un nemico invisibile”.

Udi Massa Lombarda, attraverso questo gesto, vuole essere vicina a quanti si prendono cura degli ammalati, anche in condizioni professionali estreme. “In questo tempo deformato che ci appare solo doloroso - afferma la presidente Franca Marani - è vitale tenere viva la solidarietà”.