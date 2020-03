Coronavirus, dalla cooperativa 150mila euro alla Protezione Civile

Un gesto concreto e tangibile: Agrintesa, cooperativa agricola romagnola con sede a Faenza, e le tre società commerciali di riferimento Alegra, Brio e Valfrutta Fresco (business unit di Apo Conerpo), in rappresentanza di tutti i dipendenti e dei soci produttori concentrati principalmente in Romagna ma presenti su tutto il territorio del Paese, hanno deliberato lo stanziamento complessivo di 150mila euro a sostegno delle attività della Protezione Civile Nazionale, in prima linea nella lotta contro l’epidemia di Coronavirus. La somma messa a disposizione della Protezione Civile è stata depositata lunedì mattina e sarà immediatamente disponibile per l’acquisto di attrezzature e presidi essenziali per fronteggiare l’emergenza.

