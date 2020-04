Coronavirus, dalla raccolta fondi 2000 mascherine e 20mila euro all'ospedale

A inizio marzo Falco Caponegro e Samuele De Luca, insieme a un gruppo di amici, hanno aperto una raccolta fondi a favore dell'ospedale di Ravenna. E mercoledì, grazie alle generose offerte di tutti i sottoscrittori della raccolta, sono riusciti a donare il primo lotto di mille mascherine FFP2 all’ospedale Santa Maria delle Croci.

"Il percorso è stato lungo e tortuoso - spiega Caponegro - Abbiamo dovuto creare nuovi canali di approvvigionamento, fatto validare dall’ufficio tecnico dell’ospedale le mascherine trovate e infine curato l’importazione delle mascherine dalla Cina. La sola spedizione in Italia ha richiesto quasi un mese di tempo. Vorrei ringraziare innanzitutto tutte quelle persone che hanno voluto effettuare una donazione e hanno reso possibile questo risultato. I membri del team Samuele De Luca, Francesco Focaccia, Morris Monticelli, Valeria Rosetti, Luca Zignani (in qualità di referente per il Ravenna calcio Fc) e Filippo Zinzani. Ringrazio anche tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che ci hanno aiutato e guidato durante questo percorso. Grazie a tutte queste persone, la nostra raccolta fondi è stata in grado di donare già 20mila euro al reparto di anestesia e rianimazione del nostro ospedale, il primo lotto di 1.000 mascherine FFP2 e un successivo lotto di altre 1.000 mascherine FFP2 che contiamo di consegnare a breve, per un totale di 5.806 euro. Invitiamo quindi tutti a continuare a donare all’ospedale attraverso questo link. Con le somme rimanenti stiamo studiano le migliori soluzioni per aiutare il nostro ospedale".