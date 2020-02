Coronavirus, chi è aperto e chi è chiuso: le disposizioni. "Non serve affollare i supermercati"

In merito alle misure indicate nell’ordinanza firmata domenica dal ministro della Salute d’intesa con il presidente della Regione Stefano Bonaccini per il contenimento e la gestione della diffusione del nuovo Coronavirus, valide per tutto il territorio dell’Emilia Romagna, il Comune di Ravenna è in attesa, da parte degli stessi Ministero e Regione, di note esplicative che ne dettaglino maggiormente i contenuti.

PRESTO UN NUMERO VERDE REGIONALE - La Regione stessa ha precisato che il Numero verde regionale al quale fare riferimento per ogni tipo di problema legato al Coronavirus sarà attivato nelle prossime ore, e verrà reso noto non appena disponibile. Nel frattempo si può fare riferimento al numero telefonico nazionale 1500.

"NON SERVE AFFOLLARE I SUPERMERCATI" - Alla luce di quanto verificatosi domenica, l'amministrazione comunale fa presente alla popolazione "che non c’è alcun motivo di affollare i supermercati. Le principali catene della grande distribuzione hanno fatto sapere di essere in grado di ricevere approvvigionamenti adeguati e costanti".

MERCATI APERTI - Per quanto riguarda i mercati, possono svolgersi regolarmente.

EVENTI ANNULLATI - L’evento sul tema “Polo delle arti della città: progetti per un futuro artistico sostenibile” in programma domani, martedì 25 febbraio, alla sala Corelli del teatro Alighieri è annullato. Il consiglio comunale convocato marted' alle 14 in seduta straordinaria con quello provinciale e l’assemblea dei sindaci per comunicazioni e discussione sui recenti atti vandalici al Sacrario di Camerlona e al Ponte degli Allocchi è annullato. Si svolgerà invece la seduta ordinaria, a partire dalle 15, con il programma dei lavori già annunciato venerdì scorso, preceduto da una comunicazione della presidente e dagli interventi dei gruppi consiliari in ricordo dell'ex sindaco Fabrizio Matteucci e da una comunicazione del sindaco su “Aggiornamento Coronavirus”. Si invita comunque il pubblico che volesse seguire i lavori del consiglio comunale a farlo da remoto seguendo lo streaming attraverso la pagina facebook del Comune di Ravenna o il link http://bit.ly/2gRjXWj

SEDI MUSEALI COMUNALI CHIUSE - Palazzo Rasponi dalle Teste, sede di due mostre, è chiuso fino all’1 marzo compreso. Il Mar – Museo d’arte della città di Ravenna rimane chiuso fino all’1 marzo incluso. Ogni attività è sospesa. La mostra fotografica “Unicacina” allestita a Palazzo Rasponi 2 è chiusa. Chiusa anche la tomba di Dante.