Coronavirus, raggiunti 10mila euro con la raccolta fondi “Mettiamoci il cuore”

La raccolta fondi “Mettiamoci il cuore”, lanciata dal Comune di Massa Lombarda insieme agli altri Comuni della Bassa Romagna, taglia già un primo importante traguardo. A Massa Lombarda sono infatti già stati raccolti 10mila euro, che saranno usati per potenziare il fondo di solidarietà destinato all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per i cittadini in difficoltà a seguito dell'attuale emergenza per il Covid-19.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno scelto di dare il proprio contributo a questa bellissima iniziativa che abbiamo lanciato per aiutare i nostri cittadini in difficoltà – dichiara il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. A questa raccolta fondi hanno partecipato cittadini e numerose aziende. Tra questi anche imprenditori del mondo agricolo, così colpito, in questo momento, da diverse difficoltà come la cimice asiatica e le gelate. Questo ci testimonia ancora una volta il grande cuore di Massa Lombarda, sempre pronta a gesti solidali. Sono certo che questi bellissimi atti di solidarietà continueranno, la raccolta fondi è ancora aperta ed è uno strumento efficace per dare risposte concrete a chi ha bisogno. Ringrazio anche chi sta aiutando le persone in difficoltà attraverso altre iniziative, come la Cooperativa Facchini di Massa Lombarda, che ha donato 5mila euro, distribuendoli alle attività commerciali e di vicinato, attualmente chiuse nel rispetto delle disposizioni nazionali”.

Le donazioni alla raccolta fondi “Mettiamoci il cuore” possono essere effettuate esclusivamente tramite bonifico bancario intestato al Comune di destinazione, utilizzando una delle seguenti causali: Fondo solidale Covid19 - ART 2 C3 Ocdpc n.658/2020 (per i fondi destinati ai buoni spesa per famiglie in situazioni fragili), Altri interventi emergenza Covid19 - ART 66 DL18/2020 (per tutti gli altri interventi dei Comuni legati all'emergenza in atto). Qualora si scelga la causale dedicata al Fondo solidale, le somme raccolte saranno utilizzate dai Servizi Sociali per sostenere tutti coloro che si trovano in difficoltà economica derivata dall’emergenza Coronavirus. Nel caso si scelga la causale Altri interventi Emergenza Covid-19, le somme raccolte saranno a disposizione del Comune per attivare progetti specifici di sostegno a seguito dell’emergenza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Massa Lombarda, al link http://www.comune.massalombarda.ra.it/Comune/Notizie/Mettiamoci-il-Cuore!-Parte-la-raccolta-fondi-dei-Comuni-della-Bassa-Romagna.