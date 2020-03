Coronavirus, due casi accertati al Maria Cecilia Hospital: aree isolate per la sanificazione

La Direzione di Maria Cecilia Hospital di Cotignola, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, ha richiesto venerdì in via precauzionale all’AUSL Romagna di effettuare accertamenti su due pazienti ricoverati che presentavano sintomatologia sospetta al virus CoViD -19. L’esito dei tamponi effettuati pervenuto nella mattina di sabato ha confermato la positività dei due pazienti. Si tratta di uomo di 92 anni proveniente dalla provincia Parma, ricoverato nel reparto di Cardiologia, e di un uomo di 79 anni proveniente dalla provincia Piacenza ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Entrambi i pazienti sono in condizioni stabili e non si trovano in terapia intensiva.

Le aree del reparto nel quale erano ospitati sono state completamente isolate e la parte restante dei reparti è stata messa immediatamente messa sotto controllo dalla Direzione dell’ospedale. Si è proceduto prontamente a igienizzare e sanificare tutti gli ambienti. In queste ore, si stanno effettuando i necessari controlli sul personale sanitario entrato in contatto con i pazienti. Le visite dei famigliari sono ammesse in ragione di una persona al giorno nel rispetto delle direttive sanitarie in vigore.