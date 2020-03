Coronavirus e lezioni online, un manuale didattico a disposizione degli insegnanti

Restano sospesi gli incontri a scuola e le visite agli impianti previsti per la sesta edizione di “Fate – Favolose Terre”, progetto di educazione ambientale promosso dal Consorzio di Bonifica della Romagna e coordinato dalla cooperativa Atlantide che ha preso il via a febbraio con i primi incontri dell’anno scolastico 2019-2020.

“Il mondo della scuola si trova in questi giorni ad affrontare una sfida importante e insolita - afferma Roberto Brolli, presidente dell’ente - In linea con le disposizioni nazionali per contenere il contagio da Coronavirus, per supportare tutti i docenti di materie scientifiche e non impegnati in questo periodo a preparare lezioni a distanza, mettiamo a disposizione il manuale online di Favolose Terre: uno strumento di educazione alla sostenibilità ambientale che pensiamo possa essere utile per condividere informazioni, video e link di approfondimento sul tema della gestione dell’acqua e del territorio agli studenti che in questi giorni sono impossibilitati a frequentare le lezioni in classe”.

Il manuale è stato pubblicato nell’anno scolastico 2018/2019 e contiene informazioni sulle attività e gli impianti gestiti dal Consorzio di Bonifica della Romagna in relazione a temi di attualità, quali cambiamenti climatici, subsidenza, consumo del suolo e siccità. Da anni, infatti, il Consorzio di Bonifica della Romagna coinvolge le scuole secondarie di primo grado delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna con un progetto didattico che mette in luce le problematiche legate alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali, contribuendo a indurre conoscenze e comportamenti positivi nei più giovani in rapporto all'utilizzo e alla tutela del territorio.