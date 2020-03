Coronavirus, nessun nuovo caso a Ravenna: "Clinicamente guariti i due lughesi"

In Emilia-Romagna il numero di casi di Coronavirus registrati alla data di martedì sono 420, alla luce dei quasi 1.778 test tampone refertati: sono 256 a Piacenza, 84 a Parma, 14 a Reggio Emilia, 33 a Modena, 6 a Bologna e 24 a Rimini, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna (per la precisione a Lugo).

Ma la cosa positiva, come ha spiegato l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini, è che sono quattro i primi pazienti "clinicamente guariti", ossia senza più sintomi: tra loro anche i due giovani di Lugo ricoverati in ospedale, il 21enne calciatore e l'amica dello stesso. Nei prossimi giorni, come prevede il protocollo, i quattro verranno sottoposti a due tamponi e, se risulteranno entrambi negativi, i pazienti saranno giudicati completamente guariti.

Sale ancora il numero dei decessi: complessivamente 18 le persone decedute in Emilia-Romagna, 7 in più rispetto a lunedì pomeriggio, tutte con patologie pregresse. Tra questi due donne: una di 70 anni della provincia di Parma deceduta all’ospedale di Vaio; la seconda, ultraottantacinquenne lombarda, deceduta all’ospedale di Piacenza. Sono cinque gli altri morti registrati al nosocomio di Piacenza: quattro piacentini, rispettivamente di 91, 80, 86, 77 anni e un lodigiano di 77 anni.

Ottantacinque i nuovi casi, rispetto ai 335 rilevati lunedì pomeriggio: 44 a Piacenza, 23 a Parma, 6 a Reggio Emilia, 4 a Modena, 3 a Bologna e 5 a Rimini. Resta invariato il numero delle persone risultate positive a Ravenna (2) e a Forlì-Cesena (1). I nuovi pazienti, come la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive, si trovano in condizioni non gravi. Sono molti i casi asintomatici o con sintomi modesti e 187 le persone in cura a casa, dove si trovano in isolamento. I ricoveri in terapia intensiva sono saliti a 24. "Stiamo valutando la necessità di montare delle strutture fuori dai penitenziari - spiega l'assessore alla protezione civile Irene Priolo - per attività di triage".