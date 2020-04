Coronavirus, Eni dona respiratori e ventilatori polmonari all'ospedale

Eni, nell’ambito delle attività di contrasto della diffusione del Coronavirus, ha avviato una serie di iniziative a supporto delle strutture sanitarie locali dei territori in cui opera. La società, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si è attivata per acquistare e importare, anche attraverso l’istituzione di un ponte aereo dedicato con la Cina, equipaggiamenti elettromedicali e dispositivi di protezione individuale da donare alle strutture competenti: tali approvvigionamenti, assegnati in seguito al confronto con le istituzioni sanitarie locali, comprendono circa 600 ventilatori polmonari, misuratori di saturazione sanguigna portatili, pompe siringa, monitor multiparametrci e letti per terapia intensiva, nonché ingenti quantità di mascherine chirurgiche e superiori.

In particolare, tra le iniziative poste in essere, Eni ha fornito il proprio supporto all'Ausl Romagna per la provincia di Ravenna e al 118 ravennate, facendosi carico della fornitura di apparati medici quali respiratori, ventilatori polmonari e monitor defibrillatori. Le forniture sono in corso di progressiva assegnazione.