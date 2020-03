Coronavirus, estesa la validità dei contrassegni per l'accesso alla ztl

Nell’ambito delle misure adottate per il contenimento e il contrasto della diffusione del Coronavirus, l’amministrazione comunale di Ravenna ha deciso di estendere il periodo di validità dei contrassegni per l’accesso alla Ztl e alle zone regolate da parcometro, dal momento che per il ritiro di tali contrassegni è necessario che i cittadini si rechino fisicamente all’ufficio Relazioni con il pubblico della Polizia Locale, in via D’Alaggio 3, mentre è indispensabile limitare il più possibile gli spostamenti.

L’estensione del periodo di validità dei contrassegni sarà messa all’approvazione della giunta comunale, ma si ritiene necessario darne comunicazione fin da ora, in modo tale che i cittadini sappiano già che non è necessario recarsi all’ufficio Relazioni con il pubblico. Sarà infatti estesa di 60 giorni la validità di tutti i contrassegni con data di scadenza compresa tra il 1 marzo e il 30 aprile. Non occorrerà modificare i contrassegni cartacei in proprio possesso perché il personale addetto ai controlli verrà messo a conoscenza dell’estensione. Si precisa che l’estensione di validità non ha effetto sui contrassegni giornalieri e che chi nel frattempo avesse già provveduto a farsi rilasciare un nuovo contrassegno lo potrà utilizzare fino alla data di scadenza in esso indicata.