Coronavirus, nuovi servizi a domicilio: spesa e farmaci arrivano a casa

Il Comune di Castel Bolognese, in questo momento difficile di prevenzione da Coronavirus, mette a disposizione dei suoi cittadini alcuni servizi utili. Per quanto riguarda la spesa il Comune, in collaborazione con la Confraternita della Misericordia, si è attivato per portarla a domicilio agli anziani seguiti dai servizi sociali e alle persone anziane sole senza nessuna rete familiare. Per accedere al servizio telefonare al numero 0546655845 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e richiedere la spesa. L'amministrazione, in via precauzionale, ha sospeso il normale servizio di consegna pasti a domicilio da parte di volontari Auser, sostituiti da personale oss di cooperativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le medicine, invece, la farmacia comunale del Borgo e la farmacia Bolognini sono già operative per la consegna a domicilio gratutita dei farmaci. E' possibile contattare la farmacia Comunale del Borgo al numero 0546656385 e la farmacia Bolognini al 0546656403 o al 3202524027.