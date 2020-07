Braccianti del Bangladesh positivi al Coronavirus, Bonaccini: "Aggrediamo i focolai"

"Stiamo mettendo in campo una serie di azioni per cercare di congelare, contenere e aggredire i focolai laddove si presentano o dove ci viene segnalato un caso di positività, al di là che sia sintomatico o meno. Come ha spiegato l'assessore Donini, la nostra strategia è molto chiara e molto precisa". Lo evidenzia il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, interpellato a margine di una videoconferenza, a proposito dei 13 casi di positività al Covid-19 tra i braccianti di Ravenna rientrati dal Bangladesh per lavorare in un'azienda agricola: si trovavano già in isolamento fiduciario e sono risultati positivi al tampone. (fonte Dire)

