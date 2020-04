Coronavirus, gli arbitri di Lugo supportano l’ospedale con una donazione

In questo momento di emergenza la Sezione Arbitri di Lugo, su un'idea del presidente Cristian Zanzi e del consiglio direttivo, ha deciso di “scendere in campo” e di contribuire con una donazione a favore al Covid Hospital “Umberto I”. La somma di mille euro, raccolta tra gli associati e dalle loro famiglie è già stata versata a favore dell’Ospedale, per finanziare l’acquisto di attrezzature necessarie per i reparti di terapia intensiva e rianimazione, per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19.

"Con questo piccolo gesto vogliamo ringraziare con tutto il cuore il personale sanitario dell’Ausl Romagna di Lugo che, con grande lavoro, abnegazione ed ammirevole sforzo, sta operando in questa condizione di assoluta emergenza anteponendo la salute dei cittadini alle proprie esigenze private, nella cura dei malati", afferma Zanzi.