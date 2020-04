Coronavirus, i parenti fanno "visita" agli anziani attraverso lo smartphone

Nella casa protetta “Manuela Geminiani” di Massa Lombarda è attivo il servizio di video chiamata per i famigliari degli ospiti della struttura. Grazie a questo servizio, gli anziani della casa protetta possono così parlare con i propri famigliari e rassicurare i parenti, costretti dall’emergenza Coronavirus a vedere i loro cari solo attraverso le vetrate o lo schermo di uno smartphone.

“È inevitabile che in questi momenti di isolamento l’attenzione ricada su quella parte di popolazione maggiormente a rischio in caso di contagio da Covid-19 - sottolinea il vicesindaco di Massa Lombarda con delega alle Politiche sociali Carolina Ghiselli - Come amministrazione comunale abbiamo sostenuto e sosterremo sempre le decisioni della struttura anche e soprattutto in questo momento di forte criticità. Un grande ringraziamento va al Comitato Famigliari Ospiti che, grazie alla grande sintonia e collaborazione soprattutto con la presidente Marina Giacometti, ci ha permesso di far comprendere ai famigliari che le decisioni assunte dalla cooperativa Il Cerchio, capofila del consorzio Le Ali per la gestione della struttura per anziani massese, erano necessarie per la sicurezza e la tutela della salute di tutti coloro che abitano la struttura”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo adottato fin da subito protocolli di gestione della struttura molto rigidi e concordati in ogni suo dettaglio con l’Azienda Usl - spiega la coordinatrice Giulia Nappi - Sappiamo di aver messo in difficoltà i rapporti tra gli anziani e i loro famigliari, ma in questo momento riteniamo fondamentale preservare al massimo la salute e l’incolumità di tutti i nostri ospiti”.