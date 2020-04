L'idea della discoteca per affrontare l'estate: "Ci trasformiamo in un drive-in"

Con il perdurare dell'emergenza Coronavirus, è molto probabile che le discoteche della riviera romagnola resteranno chiuse ancora a lungo, nonostante l'estate sia ormai alle porte. E così la discoteca "Indie" di Cervia ha pensato a un'idea per reinventare temporaneamente la propria attività

"Da un paio di settimane, guardando a quello che si muove nel mondo, ci siamo imbattuti nella notizia della "nuova vita" oltre oceano dei drive-in - spiegano i gestori del locale - E allora Drive-INdie! Il parcheggio grande ce l'abbiamo, anzi, ne abbiamo tre, potremmo farci tre "sale". Bravi tecnici a spasso ne conosciamo parecchi e con loro ci stiamo confrontando sulle attrezzature da utilizzare. Un palco dove ospitare qualche artista o band tra un film e l'altro lo potremmo montare in una giornata di lavoro. Abbiamo anche un chiosco della piadina all'interno del nostro locale, nel quale potremmo preparare piade, hamburger, hot-dog, magari in collaborazione con qualche attività del posto. In magazzino ci sono scorte di birra e coca cola a profusione. Le macchine del pop corn e dello zucchero filato le abbiamo sempre avute.Personale disponibile dovrebbe essercene a volontà, e anche qualche ragazza per le consegne di food&drink tra le macchine in bicicletta (con i pattini sul terriccio la vedo dura). Amici e gestori di cinema a cui chiedere qualche consulenza tecnica ne conosciamo fortunatamente e ci stiamo confrontanto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'unico problema di quella che si propone come un'affascinante idea è, come sempre, quello economico: "Ora non ci rimane che approfondire un piano economico che sia sopportabile, almeno sopra lo zero - continuano i titolari delle Indie - Non ci interessa più di tanto fare vero business in questo momento, non è il nostro settore, sarebbe un ripiego temporaneo per dare un servizio e tenerci attivi. Le prime proiezioni di costi non sono troppo ottimistiche, sembra costosina la "baracca"... però se qualcuno ci vuol dare una mano e ha idee buone su come rendere sostenibile questa iniziativa, noi il nostro parcheggio e la buona volontà ce la mettiamo, sempre".