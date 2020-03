Coronavirus, il centro culturale lancia un "contenitore creativo" sui social

Il centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda ha ideato un nuovo “contenitore creativo” per raggiungere tutti i cittadini e far loro compagnia in queste giornate a casa. Si tratta di uno spazio virtuale, su Facebook, per strappare un sorriso e alleggerire, per quanto possibile, questi giorni pieni di dubbi e preoccupazioni.

Sulla pagina Facebook “Centro Culturale Venturini” adulti e bambini possono trovare ogni giorno contenuti originali, laboratori, video letture e filastrocche. Questo inedito spazio è nato dalla fantasia delle bibliotecarie massesi, con l'aiuto di mamme, insegnanti e tanti altri volontari che sentono il desiderio di contribuire a diffondere attraverso laboratori creativi, letture di favole e filastrocche un messaggio di coraggio e di forza. Tutte le iniziative pubblicate sono rese possibili dalla collaborazione di volontari, insegnanti, artisti locali e alcuni grandi editori di letteratura per ragazzi, che hanno accettato con entusiasmo di concedere l’autorizzazione a realizzare le video-letture dei propri libri.

