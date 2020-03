Coronavirus, il Comune di Cervia attiva un numero dedicato

Anche il comune di Cervia ha un numero dedicato specifico per il territorio per l'emergenza Coronavirus. Diversi sono i numeri attivati a cui rivolgersi per informazioni: Ministero della Salute 1500, Regione Emilia Romagna numero verde ‪800033033, Asl Ravenna numero verde 800244244. Anche il comune di Cervia ha un numero dedicato specifico per il facilitare e agevolare i cittadini nell’applicazione delle direttive nazionali e regionali, che comunque non vuole essere sostitutivo degli altri numeri attivi. Il numero è il 0544979196 ed è attivo 7 giorni su 7 compresi i festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 a partire da mercoledì 11 marzo 2020.