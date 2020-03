Coronavirus, il conto per Cervia sale a 19 casi: oggi sono 6 in più

"Come comunicato in data odierna dall'Ausl Romagna si registrano nella nostra città 6 nuovi casi di Covid-19, che vanno a sommarsi ai 13 segnalati nei giorni scorsi. Si tratta di 3 donne e 3 uomini; alcuni risultano avere avuto contatti in Lombardia, altri hanno avuto rapporti con pazienti già noti. L'Ausl ha disposto le normali prassi del caso e si è prontamente occupata di effettuare l'indagine epidemiologica e di isolare le persone che hanno avuto contatti con i casi, che ad oggi sono saliti da 13 a 19 nella città di Cervia. Per questo ricordo ancora una volta quanto sia necessario rispettare le norme igienico-sanitarie e tutte le regole imposte dal Decreto Ministeriale e dall'Ordinanza Comunale. Vi preghiamo ancora una volta di Restare a casa": è l'aggiornammento che arriva dal Sindaco Massimo Medri sui nuovi 6 casi di Coronavirus a Cervia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.