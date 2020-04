Coronavirus, il mondo dello sport e del volontariato uniti per distribuire "pacchi sorriso" alle famiglie in difficoltà

Ai tempi del Covid-19 le “amicizie solidali” nascono per empatia e il virtuale trasforma l’associazionismo in mutuo soccorso. Non hanno bisogno di parlarsi Charles Tchameni Tchienga dell’associazione "Il Terzo Mondo", Raffaele Alberoni per la Uisp e Giovanni Morgese per "Cuore e Territorio". Vien da sé che il volontariato e lo sport “danzino” insieme e senza mettere in difficoltà morale chi, non per sua colpa, attraversa questo periodo buio della storia dei nostri tempi con minore fortuna. Questa spaventosa “peste” sta mettendo in difficoltà le famiglie e allora si prova a mettere sulla tavola non solo gli alimenti di prima necessità.

Un concetto diverso dal semplice pacco di viveri: qui si parla di portare un sorriso di normalità. Ed è per questo che le Associazioni podistiche Uisp Ravenna con Francesco Tondini e Marcello Iervolino per Cuore e Territorio hanno portato nei magazzini de Il Terzo Mondo i primi pacchi “sorriso”: biscotti, colombe e granetti da 350 grammi donati da un dirigente Uisp e dalla società Euro Baiocchi. Alla distribuzione penserà l’associazione "Il Terzo Mondo onlus" e già dalla prossima settimana individuerà le famiglie per iniziare la consegna a domicilio per evitare spostamenti di persone.

Il presidente della Onlus ha ringraziato e segnalato che ultimamente ci sono stati aumenti nelle richieste di viveri, spiegando che attraverso il loro progetto intitolato "un pane per tutti" da tempo stanno già distribuendo alimenti e indumenti a famiglie segnalate dai servizi sociali e ad altre realtà del territorio: non solo stranieri ma anche italiani. L’associazione "Il Terzo Mondo" prepara il materiale e due giorni a settimana (il mercoledì e il venerdì dalle 15:30 alle 18:30) i bisognosi lo ritirano. In caso di eccedenze, la distribuzione dei viveri viene estesa anche al centro di ascolto della Caritas Diocesana di Ravenna - Cervia, al dormitorio del Re di Girgenti, alla Caritas della Chiesa del Borgo San Biagio e ad altre realtà associative che si occupano di povertà nel Ravennate.