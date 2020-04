Coronavirus, il sindacato dei Carabinieri: "Estendere lo screening anche alle forze dell'ordine"

“Estendere lo screening di massa anche alle forze dell’ordine”: è la richiesta del Nuovo sindacato Carabinieri (Nsc). "Dal prossimo giovedì saranno sottoposti a tampone, in maniera capillare, gli operatori sociosanitari - spiega il presidente provinciale Giovanni Morgese - Chiediamo nuovamente, insieme al segretario regionale Armando De Angelis, firmatario della richiesta al presidente Bonaccini, la massima attenzione sul punto e una pronta, concreta iniziativa anche per tali fondamentali rappresentanti dello Stato, che in questi tristi periodi non cessano di garantire tranquillità, soccorso e sicurezza a una popolazione tra le più afflitte dal contagio".

