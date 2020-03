Coronavirus, in 14 lingue le misure preventive per il contrasto alla diffusione

Essere informati e conoscere con chiarezza le principali misure preventive per il contrasto alla diffusione del Coronavirus è in questo momento molto importante. Poiché molti cittadini e cittadine di Ravenna hanno una lingua madre diversa dall’italiano, per trasmettere un messaggio il più chiaro possibile, è stato realizzato un volantino tradotto nelle 14 lingue delle nazionalità più rappresentate: albanese, arabo, bengalese, bulgaro, francese, inglese, macedone, pidgin english, punjabi, rumeno, russo, spagnolo, ucraino e urdu. Il materiale si trova sul sito del Comune al seguente link https://bit.ly/2IFQlvd da dove è possibile scaricalo.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti per il contenimento del coronavirus sono state predisposte nuove modalità di accesso del pubblico alla Casa delle culture nella propria sede di piazza Medaglie d’Oro n. 4. Lo sportello riceve solo su appuntamento. Per l’iscrizione online ai nidi (aperte dal 18 marzo fino al 10 aprile, salvo proroghe) si continuerà a fornire un servizio di assistenza telefonica, ai fini di consentire alle persone di iscrivere i propri figli rimanendo a casa, come da disposizioni del Governo. Occorre telefonare allo 0544.591831 nelle seguenti fasce orarie: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Per informazioni casadelleculture@comune.ra.it.