Coronavirus, in arrivo mille mascherine per gli ortisti

Arrivano le mascherine per gli ortisti. Ora che la politica ha disciplinato l’accesso agli orti comunali, l'associazione Ravenna Centro Storico ha provveduto a realizzare, sanificare e impacchettare 1.000 mascherine che attraverso il servizio decentramento (il quale a sua volta le distribuirà alle associazioni) verranno distribuite a tutti gli ortisti. In questa maniera gli ortisti potranno utilizzarle nella loro attività e ovviamente anche nel quotidiano.

Le mascherine, come noto, sono realizzate grazie al contributo di sarte volontarie coordinate da Sabrina Capriotti, sono realizzate in cotone e possono essere lavate, sterilizzate e riutilizzate più volte.

Il contributo dell'associazione si aggiunge alle altre 7000 mascherine distribuite ai cittadini ravennati. "Vogliamo semplicemente bene alla nostra città e questo è il modo in cui ci piace dimostrarlo", affermano i responsabili dell'associazione.