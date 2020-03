Coronavirus, in Marcegaglia mensa ancora chiusa: e continuano le misurazioni della febbre

Continua la prevenzione del Coronavirus alla Marcegaglia di Ravenna, dopo i controlli messi in atto già nei giorni scorsi. Venerdì la Rsu/Rls e la direzione aziendale si sono incontrarti per un confronto in merito alla riapertura dei locali mensa. "I rappresentanti sindacali, volendo aumentare precauzionalmente ancor più il rischio contagio seguendo anche le nuove disposizioni dettate dal Governo - spiega il rappresentante Lavoro e sicurezza Alessio Lombardi - ha deciso di proseguire con la chiusura, mentre all'ingresso dello stabilimento ai dipendenti continua la misurazione della febbre".