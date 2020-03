Coronavirus, l'Anpi di Lugo dona mille euro all'ospedale Umberto I

L’Anpi sezione Martiri del Senio di Lugo vuole dare il suo contributo nel contrasto all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Per questo ha donato mille euro all’ospedale Umberto I di Lugo, diventato Covid Hospital.

"Siamo sicuramente in un periodo molto difficile che la maggioranza di noi ha mai vissuto - spiegano dall'Anpi - Il rimanere in casa comporta cambiamenti nei nostri stili di vita, lontananza dai nostri cari, dagli amici e dal lavoro, ma il nostro sacrificio non è paragonabile a quello di tutti coloro i quali operano in prima linea per debellare questo virus. L’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Lugo rivolge un sentito ringraziamento ai medici del locale ospedale, ai medici di base, agli infermieri, a tutto il personale ospedaliero ausiliario, agli operatori socio sanitari, agli operatori delle cooperative che lavorano all’interno delle strutture sanitarie, agli equipaggi delle ambulanze e a tutti coloro che giornalmente, con grande rischio, si apprestano a soccorrere e curare le persone malate. Un ringraziamento inoltre va alle forze di Polizia per l’attività di controllo, a tutte le associazioni che sostengono con attività, pensieri e donazioni, gli operatori. Un grazie agli amministratori comunali che applicano le direttive impartite dallo Stato. Un grazie particolare al sindaco Ranalli che, attraverso i video sui social network e Facebook, non manca mai dal tenere informata la cittadinanza sulla normativa, ogni qualvolta vi sono variazioni, consentendo a chi è in contatto di fare rete e con telefonate a coloro che sono sprovvisti di questi collegamenti. Giornalmente il sindaco sostiene i cittadini anche con consigli di letture o film, al fine di non fare mancare mai i contatti e tenere alto il morale. Nell’auspicio che questa situazione si risolva in breve tempo, dobbiamo comunque essere consapevoli che il più grande aiuto che possiamo dare a tutti gli operatori, è attenersi rigorosamente alle normative in atto".