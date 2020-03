Coronavirus, l'Avis: "Ora più che mai donare sangue è importante"

Stiamo attraversando un periodo a dir poco critico per l'emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirs. Per questo motivo l'Avis di Cervia lancia un appello ai donatori - o ai futuri donatori: "Vorremmo ricordare a tutti che oggi più di ieri c'è bisogno di raccogliere sangue e plasma - spiega la presidente Elena Gianesi - E' per questo motivo che l'Avis Comunale di Cervia rivolge un appello accorato a tutti i suoi donatori per invitarli a continuare a donare. Purtroppo stiamo già registrando i primi segnali di flessione nelle prenotazioni delle donazioni, che coincidono con l'aggravarsi della "situazione Coronavirus", ed è per questo motivo che vorremmo anche tranquillizzarvi sul fatto che la sede dell' Avis di Cervia è un luogo "sicuro" sempre sanificato, dove non si verificano affollamenti e dove oggi più di ieri vengono rispettate tutte le regole emanate dal governo".

"Ricordiamo quindi che si può donare sangue e plasma e lo può fare chiunque sia in buona salute e non abbia avuto contatti diretti con persone ammalate - continua la presidente - Le disposizioni del centro nazionale sangue sono le seguenti: nessuna sospensione o quarantena per i donatori che abbiano soggiornato in Lombardia e nelle 14 province considerate attualmente zona rossa tra cui Rimini, Modena, Parma, Reggio Emilia e Piacenza. Non presentarsi nel punto di raccolta nel caso in cui: si abbia o abbia avuto nei 14 giorni precedenti febbre, tosse o difficoltà respiratoria e sindrome da raffreddamento, o si abbia avuto contatti stretti con un caso probabile (tampone dubbio) o caso confermato di Coronavirus".