Coronavirus, l'azienda dona 5000 euro al Covid Hospital di Lugo

Cinquemila euro all'ospedale di Lugo da parte dell'azienda Ocm Srl di Fusignano. Una importante donazione che si aggiunge a quelle dei giorni scorsi e che hanno visto protagonisti tanto il mondo dell'associazionismo quanto privati cittadini.

"Come azienda ci sentivamo di contribuire a sostegno del nostro ospedale di Lugo in questo momento difficile e di emergenza - sono le parole del titolare dell'azienda Domenico Mariani - anche in segno di ringraziamento a medici, operatori sanitari e a tutte quelle persone che operano nelle strutture ospedaliere".

"Un sentito grazie a nome di tutta la comunità a Domenico e a tutti i dipendenti di Ocm - ha dichiarato il sindaco Nicola Pasi nel ringraziare le associazioni -. Giorno dopo giorno sempre più realtà si fanno avanti, dando la possibilità a chi è in prima linea di affrontare questa emergenza nel miglior modo possibile. La prova di un grande senso civico, di una comunità che saprà sicuramente ritrovarsi più unita quando tutto questo sarà finito".

Chi volesse effettuare una donazione, può farlo a queste coordinate bancarie: Azienda Usl della Romagna - Intesa San Paolo - Iban: IT34W0306913298100000300064, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, il nominativo del mittente e il destinatario (per esempio: Mario Rossi per Ospedale Lugo).