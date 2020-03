Coronavirus, la Consar dona macchinari per la respirazione assistita all'ospedale

Il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo della cooperativa di autotrasportatori Consar hanno deciso di donare all’Ausl Romagna due macchine per la respirazione assistita. Il valore complessivo è di 54mila euro. I dispositivi sono stati ordinati e saranno consegnati prima possibile alle strutture sanitarie del territorio di Ravenna.

"Abbiamo deciso di agire perché ci sentiamo fortemente colpiti da questa situazione. In quanto cooperatori abbiamo quindi ritenuto doveroso dare il nostro contributo al fine di aiutare persone che in questo momento sono in grande difficoltà e rischiano la vita", dice il presidente di Consar, Veniero Rosetti. "È particolarmente significativo - dice il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti - che questo gesto di solidarietà venga da un consorzio cooperativo di autotrasportatori: un settore indispensabile per garantire continuità all’economia, ai servizi e agli approvvigionamenti i cui operatori, gli autisti in primo luogo, al pari di quelli che operano in prima linea nelle strutture sanitarie e sociali, si stanno impegnando al massimo con grande spirito di sacrificio e abnegazione. A loro va quindi il nostro più vivo ringraziamento".