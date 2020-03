Coronavirus, la distilleria dona 20mila euro all'ospedale di Lugo: "Vinceremo questa battaglia"

Ancora una generosa donazione in questi momenti difficili. L'azienda Distillerie Mazzari di Sant'Agata sul Santerno nei giorni scorsi ha effettuato una donazione da 20mila euro all'ospedale 'Umberto I' di Lugo (destinato a diventare 'Covid Hospital'), nello specifico all'unità operativa Anestesia rianimazione, per l'acquisto di beni necessari per contrastare l’emergenza Coronavirus.

"Con l’occasione vogliamo sentitamente ringraziare tutto il personale sanitario dell’Ausl della Romagna - spiegano dall'azienda - medici, infermieri, operatori sanitari, volontari, per l’impegno e lo sforzo che stanno prodigando in questo particolare momento per la cura di tutti i malati. Se tutti faremo ciò che ci è chiesto, vinceremo questa dura battaglia".

"Capite quando vi dico che ognuno può fare la propria parte sulla base delle competenze e delle possibilità che ha? - commenta il sindaco di Lugo Davide Ranalli - Esattamente questo: avere cura del proprio territorio lo si può dimostrare in tanti modi. Grazie alle Distillerie Mazzari spa per questo nobile gesto".