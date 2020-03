Coronavirus, la ginnastica si fa in salotto: lezioni di sport sul canale Youtube

In tempi di emergenza sanitaria e di costrizione a stare in casa, senza la possibilità di svolgere la normale attività fisica e sportiva, è la rete a venire incontro a chi, per lavoro, per hobby, per necessità, ha bisogno di tenersi allenato.

Da lunedì la Gym Academy Ravenna, la Asd nata nel 2014 e cresciuta nel settore della ginnastica all’interno del Csi Ravenna, ha attivato un canale Youtube nel quale sono e verranno caricati con frequenza video di lezioni di ogni tipo per permettere a tutti di allenarsi a casa. Un’evoluzione tecnologica naturale per una società che già è molto social, come dimostra la sua presenza su Facebook e Instagram, due profili molto frequentati che permettono di raggiungere i 427 tesserati (di cui 142 tra bambini, bambine, ragazzi e ragazze), dislocati tra le palestre di Ravenna, Russi e Lugo, a cui la Gym Academy durante l’intero anno propone attività ludico-motoria per l’infanzia, corsi di avviamento e perfezionamento in ginnastica artistica e acrobatica, corsi di ginnastica posturale e funzionale per adulti, fino al pilates e alla ginnastica dolce e di mantenimento per adulti e per la terza età. Senza dimenticare la sezione agonistica, con le varie squadre di ginnastica artistica e di danza, e i corsi per adulti con disabilità.

"E’ un passo, quello di Youtube, che abbiamo ritenuto necessario fare – spiega Giulia Gambi, una delle istruttrici della società – per fare in modo che i nostri tesserati possano continuare a fare attività anche in queste giornate in cui non si può uscire di casa. Su YouTube carichiamo video con brevi lezioni dedicate ai nostri allievi, ma accessibili a tutti. Ci sono video di allenamenti di ginnastica dolce, stretching, pilates, tonificazione funzionale. In più c’è analogo materiale per gli allenamenti delle nostre squadre agonistiche di artistica e di danza, perché siano pronte per quando ripartirà l’attività agonistica".

La didattica online è resa possibile grazie all’impegno, alla passione e agli sforzi di tutti gli istruttori della Gym Academy che si stanno adoperando per offrire questo servizio gratuitamente, e grazie anche alla collaborazione con il Csi Ravenna che sta agendo nella stessa direzione di Gym Academy, sostenendo e seguendo coloro che frequentano i corsi della terza età a distanza caricando sul proprio canale Youtube i video di semplici esercizi e lezioni da fare a casa, assicurandosi allo stesso tempo che stiano bene e si tengano in movimento. “Anche se oggi siamo lontani, questo è il nostro modo per rimanere vicini”, conclude Giulia.