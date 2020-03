Coronavirus, la Polizia Locale vigila sul rispetto delle norme: controllati parchi e aree verdi, 3 multe

Sono 21 le persone identificate dalla Polizia Locale nell'ambito dei controlli svolti per verificare il rispetto delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus. Complessivamente sono state elevate tre sanzioni (una persona alla guida di un'auto due appiedati nelle aree verdi pubbliche). Inoltre sono state controllate 40 attività commerciali risultate tutte in regola. Nel dettaglio, la pattuglia Città ha sanzionato per il mancato rispetto del decreto dpcm covid-19 una persona straniera, senza fissa dimora, disponibile ad essere ospitato in un dormitorio.

La pattuglia Pronto Intervento si è recata Via Orioli per verificare la presenza di una persone che tagliava dei rami in un'area verde pubblica: l'uomo è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 16 del Regolarmente del Verde. Posti di controllo sono stati effettuati in Via Marabina ed in Via Bonifica, mentre la Pattuglia Mare si è recata a Lido di Classe per verificare un movimento di auto. Ma l'esito del controllo è stato negativo. Diverse le segnalazioni giunte alla sala operativa per presenza di persone nei parchi o ragazzi che giocavano. Tutte si sono concluse con un nulla di fatto.