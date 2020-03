Il Coronavirus non ferma la laurea di Valentina: "Festeggerò in casa da sola, è la cosa migliore"

Laurearsi ai tempi del Coronavirus. Una cosa strana che sicuramente Valentina, all'inizio del suo percorso accademico, non avrebbe mai potuto immaginare. Ma l'importante è non perdere lo spirito e l'entusiasmo in un giorno così importante.

Valentina ha 25 anni, abita a Remanzacco in Friuli-Venezia Giulia, è laureata all'Università di Udine in "Conservazione dei beni culturali" e lunedì si laureerà nella magistrale di "Beni Archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione del percorso archeologico" dell'Università di Bologna, al campus di Ravenna: anche se Ravenna la vedrà solo da lontano. "Mi laureerò dalla sala da pranzo di casa mia - racconta la giovane laureanda - Purtroppo festeggerò da sola in casa, non è colpa di nessuno ed è la cosa migliore per ora per evitare ulteriori contagi: di fondamentale importanza in questo periodo è la salute di tutti noi. Comunque sono felice che l'Università garantisca ugualmente i suoi servizi. Tutti gli amici e i parenti ovviamente sono dispiaciuti di non poter assistere, ma alla fine non è colpa di nessuno e va benissimo così per la sicurezza di tutti noi. Di conseguenza, la festa la farò il giorno della proclamazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ragazza, che esporrà di fronte al pc una tesi dal titolo "La necropoli longobarda di San Salvatore di Majano", non si è fatta demoralizzare dall'imprevisto: "Tutti i negozi sono chiusi, così mia mamma si è proposta di farmi la corona d'alloro, visto che a casa abbiamo la fortuna di avere la pianta. Sono già felicissima di sapere che la metterò in testa e ancora più felice perché la farà la mamma con le sue mani! Nonostante tutto penso che sarà ugualmente una giornata ricca di emozioni, mia mamma e mia sorella faranno di tutto per renderla speciale".