Si laurea in salotto a 250 km dall'Università: "Gli amici a distanza mi hanno riempito di gioia"

Domenica vi abbiamo raccontato la storia di Valentina, la 25enne friulana in procinto di laurearsi "a distanza" a Ravenna per via delle restrizioni imposte per cercare di evitare la diffusione del Coronavirus. Lunedì la ragazza ha discusso la sua tesi davanti al computer nella sua sala da pranzo ed è stata proclamata dottoressa in "Beni Archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione del percorso archeologico".

"Sono super felice di aver concluso il mio percorso anche se, ovviamente, nessuno si aspettava questo modo di terminare l'università - racconta la neolaureata - Poco prima delle 14.30 mi sono collegata su Microsoft Teams e poi ho aspettato il mio turno, ascoltando anche le discussioni degli altri laureandi. È stata una sensazione strana discutere la propria tesi in maniera telematica: una sensazione che non saprei nemmeno descrivere. Fortunatamente i miei amici si sono collegati con me in videochiamata su Whatsapp, così hanno potuto assistere alla discussione e poi mi hanno anche omaggiata. Sapere che loro ci fossero anche se a distanza mi ha riempito il cuore di gioia. Dopo la proclamazione, a casa abbiamo festeggiato con una torta fatta dalla mamma e con un brindisi. Mia sorella mi ha incoronata con la corona d'alloro fatta dalla mamma e questo ha avuto un valore aggiunto indescrivibile. Tutto sommato è stata una esperienza positiva che non dimenticherò mai. Alla fine sono contentissima di essere riuscita a laurearmi in questo periodo difficile e quindi che l'università abbia consentito ugualmente le sedute di laurea".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.