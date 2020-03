Coronavirus, lauree lampo per i futuri infermieri per fronteggiare l'emergenza

Sono già state fissate le prime date delle sessioni di laurea che consentiranno alla sanità emiliano-romagnola di avere nuovi infermieri da reclutare per l'emergenza Coronavirus. A Bologna si terranno il 23 e 24 marzo per 40 laureandi in Infermieristica. "Naturalmente ne aspettiamo ancora molti di più - spiega il commissario regionale Sergio Venturi nel corso della quotidiana diretta Facebook sulla situazione Covid-19 - ma questi sono quelli che arrivano per primi".

Altri 38 infermieri si laureeranno a Rimini e 14 a Faenza nelle stesse date. A Modena per il momento sono 12 i laureandi mentre 29 sono attesi a Reggio Emilia già il prossimo 16 marzo. All'Università di Parma la sessione è fissata per il 27 marzo mentre Ferrara dovrebbe diplomare i nuovi infermieri il 7 aprile, anche se, precisa Venturi, "stiamo cercando di accelerare i tempi per avere più infermieri rapidamente disponibili".