Coronavirus, le cooperative donano 20mila euro all'Ausl per l'emergenza

Sopred e Apros, le due cooperative di Legacoop Romagna leader nella filiera dell’erba medica, hanno donato 10mila euro ciascuna all’Ausl Romagna per sostenere il suo personale e la sua operatività in questa drammatica emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus.

La scelta di devolvere una cifra in favore dell’azienda sanitaria romagnola è stata condivisa dai due consigli di amministrazione; inoltre è stato deciso di rinviare la presa in esame del bilancio 2019 e la conseguente convocazione dell’assemblea dei soci, così come consentito dalle recenti disposizioni, confidando in un miglioramento della situazione per queste importanti scadenze aziendali.