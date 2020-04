Coronavirus, le imprese sanificano gratuitamente gli uffici comunali

Non si ferma la gara di solidarietà che nell’emergenza Covid-19 sta interessando Ravenna, dove ognuno cerca di aiutare come può, secondo le proprie possibilità, disponibilità e competenze. Esprime soddisfazione Massimo Cameliani, assessore alle attività produttive, per la decisione di due imprese ravennati - la cooperativa sociale La Pieve e Freedom Co. srl - di donare al Comune di Ravenna interventi di sanificazione di uffici comunali.

“Pur essendo state intensificate e implementate le misure di igienizzazione dei locali comunali – afferma Cameliani – voglio sottolineare il generoso gesto delle due imprese, che ringrazio a nome dell’amministrazione e della città per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in questo difficile periodo”. Gli interventi, che si svolgeranno attraverso la finissima nebulizzazione di un disinfettante, saranno effettuati negli uffici e nei luoghi che l’amministrazione riterrà di individuare sulla scorta delle eventuali necessità o priorità dettate dai protocolli o indicazioni sanitarie.