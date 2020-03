Diversi casi di Coronavirus al Maria Cecilia Hospital: la regione invia una "task force" ispettiva

Una "task force" all'ospedale privato Maria Cecilia Hospital di Cotignola. L'ha annunciata venerdì Sergio Venturi, commissario della Regione per l'emergenza Coronavirus. Nella struttura privata, infatti, sono risultati positivi al Covid-19 già quattro pazienti, due medici e un operatore. "Abbiamo mandato, tramite il sistema sanitario nazionale dell'Ausl Romagna, una task force con compiti ispettivi già venerdì mattina - spiega Venturi - La situazione è monitorata con molta attenzione, soprattutto perchè il Maria Cecilia Hospital è l'hub della romagna per quanto riguarda la cardiochirugia, che è completamente isolata dai reparti in cui sono queste positività e quindi in totale sicurezza. Non avremo nessun dubbio nel caso fosse necessario far attuare ulteriore misure ai dirigenti di sanità pubblica, ma per ora ci aspettiamo non ci siano ulteriori contagi".

