Mascherine 3D e tecnologie innovative: azienda al lavoro per battere il Coronavirus

La richiesta di mascherine per proteggersi dal Coronavirus non si placa, anzi: tra personale medico, forze dell'ordine e cittadini la domanda di dispositivi per difendersi dal contagio ha ormai raggiunto proporzioni enormi. E così nasce da un'azienda romagnola, la Wasp di Massa Lombarda, l'idea di realizzare mascherine stampate in 3D con l'utlizzo di bio materiale.

Per affrontare la crisi Coronavirus e la carenza di mascherine sono arrivati aiuti e donazioni di dispositivi di protezione dall'estero, tutorial sul web e in tv, mentre a Lido di Savio una donna regala modelli fatti in casa. Va ricordato, però, che non tutti i tipi di mascherine sono efficaci allo stesso modo al contenimento del Covid-19. Ed è proprio questo problema che la Wasp cerca di superare, creando un modello di mascherina efficace per la difesa contro il virus e facilmente riproducibile.

"Attualmente il settore ricerca e sviluppo sta portando a termine la sperimentazione", spiegano dall'azienda, e probabilmente si avranno maggiori dettagli già nelle prossime settimane. La Wasp fa sapere che il progetto, una volta portato a termine, sarà messo a disposizione di chiunque intenda replicarlo, rispettando la filosofia open source della ditta, "in modo che altre aziende possano lavorare e forse anche migliorare ciò che abbiamo fatto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma questa non è l'unica novità che la Wasp ha in cantiere per dare un aiuto concreto alla lotta contro il Coronavirus. L'azienda, attiva fin dalla sua nascita nello sviluppo di oggetti e tecnologie sanitarie, fa sapere che al momento c'è "almeno un'altra idea in fase di sperimentazione". Oltre a questo, l'azienda di Massa Lombarda continua a lavorare a pieno ritmo rispettando tutte le misure di sicurezza imposte dal decreto: stanno pervenendo infatti parecchie richieste dall'estero, soprattutto per quanto riguarda le stampanti per il settore industriale e per la produzione di oggetti di grandi dimensioni.