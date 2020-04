A pochi giorni di distanza il Coronavirus porta via marito e moglie

Una famiglia distrutta nel giro di pochi giorni. Si è spenta ad appena cinque giorni di distanza dal marito, anche lei portata via dal Coronavirus. E' deceduta martedì Novella Benaglia, moglie di Ottavio Massarenti - conosciuto da tutti come "Rodolfo" - il 75enne deceduto giovedì scorso all'ospedale di Lugo dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L'uomo era molto noto a Lugo per essere stato il fondatore della Tl Tecnologica, azienda di stampaggio di materie plastiche, e della F.lli Massarenti. La coppia lascia i figli Marco e Monica.

A darne notizia è il sindaco di Lugo Davide Ranalli: "Porto le condoglianze a nome mio e dell'amministrazione ai figli di Ottavio e Novella, che si sono visti in questi ultimi giorni strappare via la parte più importante di loro da questo feroce virus. Una famiglia che nel giro di pochi giorni ha perduto il padre e la madre, i riferimenti per eccellenza. Per rispetto a queste persone, per quelli che non ce l'hanno fatta e per chi ha perso un pezzo della propria famiglia così importante, seguire le indicazioni date diventa assolutamente rilevante".

