Coronavirus, nuove misure per accedere ai servizi di Acer

In attuazione delle disposizioni volte a limitare al massimo il contatto sociale per contenere il rischio di contagio, garantendo al contempo la continuità del servizio pubblico, Acer Ravenna ha adottato le seguenti misure straordinarie: accesso contingentato del pubblico agli uffici di Acer, sede di Ravenna, con compresenza delle persone nei locali d'attesa ad un massimo di 3 al piano terra e 3 al piano primo, anche tramite scaglionamento degli ingressi; sospensione dell'attività di ricevimento del pubblico relativamente a rendicontazione condominiale, bollettazione, morosità e mediazione sociale; per tutti gli ambiti di attività, ri-calendarizzazione degli appuntamenti che non hanno carattere di urgenza ad un periodo successivo allo stato di emergenza. Acer raccomanda in ogni caso a tutti di preferire il contatto telefonico o per posta elettronica con gli uffici.