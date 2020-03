Coronavirus, nuove modalità d'accesso agli uffici del Comune di Lugo

Per contrastare la diffusione del Coronavirus e limitare gli spostamenti, gli uffici del Comune di Lugo saranno chiusi al pubblico negli orari pomeridiani fino al termine indicato nelle disposizioni nazionali.

L’accesso agli uffici comunali, compresa la Delegazione di Voltana, è previsto per ragioni di necessità e urgenza e solo previo appuntamento ai seguenti contatti: per l’Urp chiamare lo 054538444 o scrivere a urp@comune.lugo.ra.it; per l’anagrafe chiamare il numero 054538461 o scrivere ad anagrafe@comune.lugo.ra.it; per lo Stato Civile contattare lo 054538445 o scrivere a statocivile@comune.lugo.ra.it; per la delegazione di Voltana chiamare il numero 054572885 o scrivere a delegazionevoltana@comune.lugo.ra.it.

Resta confermata la prosecuzione delle attività e dei servizi comunali consentiti dalla normativa vigente, che potranno essere interpellati per via telefonica e telematica, compreso lo Spazio Informagiovani. Si ricorda che sono chiusi al pubblico fino al termine delle disposizioni nazionali il Museo Baracca, l’Archivio storico comunale, la biblioteca “Fabrizio Trisi” e la sua sede decentrata della biblioteca di Voltana, oltre allo spazio espositivo delle Pescherie della Rocca. Restano inoltre sospese le attività della scuola di musica Malerbi.