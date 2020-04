Buone notizie per gli innamorati: tra i "congiunti" rientrano anche i fidanzati

Buone notizie in vista per i fidanzati che abitano in case diverse. Da una prima interpretazione del decreto firmato domenica sera dal premier Giuseppe Conte, infatti, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi per "congiunti" - uno dei punto più discussi del testo - si intendono parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili. Nei prossimi giorni, spiegano le stesse fonti, usciranno le Faq volte a chiarire tutti i dubbi sul decreto.

Dal 4 maggio sarà quindi di nuovo possibile andare a trovare il proprio fidanzato o la propria fidanzata. Tali spostamenti sono però consentiti "purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". E' bene poi ricordare come gli spostamenti per gli incontri con i congiunti - questo il decreto lo specifica - sono comunque consentiti solo all'interno della propria regione. Per andare in una regione diversa dal quale ci si trova bisognerà autocertificare motivi di lavoro, di salute e di necessità.