Coronavirus, online la piattaforma "Aiutiamoci" che riunisce iniziative e raccolte fondi della provincia

Con il progetto "Aiutiamoci" l’associazione Per gli altri – Csv di Ravenna coordina e promuove online tutte le iniziative e raccolte fondi in provincia di Ravenna per la lotta contro il Coronavirus.

Prerogativa costante del Terzo Settore è quella di mettere a disposizione le sue risorse, il lavoro e l’impegno dei suoi volontari a servizio dei più fragili. Molte associazioni del territorio stanno infatti continuando a offrire servizi necessari e urgenti per la cittadinanza e i volontari rimangono a disposizione per garantire agli anziani e ai più deboli un supporto che, ora più che mai, può essere indispensabile. Dal servizio di spesa e farmaci a domicilio, alle consulenze psicologiche online, all’offerta di letture e giochi per bambini. Iniziative che confermano ancora una volta la vocazione all’altruismo dei volontari del Terzo Settore, testimonianzadi come si possa far sentire la vicinanza nel rispetto delle misure di sicurezza, senza mai lasciare nessuno solo.

L’associazione Per gli altri – Csv di Ravenna, che da anni lavora al servizio delletante realtà del volontariato e dell’associazionismo della provincia di Ravenna, fornendo gli strumenti utili a svolgere al meglio la loro attività, gestirsi correttamente, promuoversi, ha messo in campo le sue conoscenze e professionalità per collaborare alla rete di assistenza e sostegno reciproco. Vista l’emergenza e lo stallo che questa situazione sta comportando anche a livello comunicativo e informativo,ha pensato di creare una rubrica speciale per poter essere di aiuto e orientamento a livello provinciale nel raccogliere e promuovere tutte le iniziative che si stanno attivando nella nostra Provincia. A sostegno degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche nel lavoro di mappatura dei servizi disponibili, la rubrica può essere una vetrina per le associazioni che li offrono e un punto di riferimento per tutti i cittadini che di questi servizi hanno attualmente bisogno.

Tutti i progetti legati all’emergenza Coronavirus verranno raccolti attraverso la mail redazione@perglialtri.it per poi essere condivisi con gli operatori e la comunità attraverso il sito dell’associazione, i social e la newsletter. Divisa per aree tematiche, la pagina dedicata (https://www.perglialtri.it/it-IT/aiutiamoci/index-/?Item=coronavirus) offre una panoramica provinciale di tutte le iniziative, le raccolte fondi e le richieste di nuovi volontari da parte delle associazioni. Quindi chiunque può trasmettere le iniziative di cui sono a conoscenza.